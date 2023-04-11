На Украине отказника от военной службы по убеждениям приговорили к трем годам лишения свободы

По данным прокуратуры Ткачевского района, 40-летний мужчина неоднократно не выполнял распоряжения о призыве.

Мужчина из деревни недалеко от румынской границы сказал, что не может взять в руки оружие, чтобы убивать других людей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Конституция Украины допускает отказ от военной службы по убеждениям только по религиозным мотивам.

По данным прокуратуры, осужденный не принадлежит ни к одной религиозной общине, категорически отвергающей насилие.

Некоторые украинцы пытаются откупиться от военной службы или сбежать за границу по поддельным документам.

Общий запрет на выезд из страны был введен для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в феврале прошлого года.