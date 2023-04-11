В МИД Беларуси предупредили: натовское оружие, поставляемое ВСУ, может попасть в руки экстремистов

Амбразевич отметил, что Беларусь, в силу своего близкого территориального расположения к очагу военных действий, обеспокоена "бесконтрольным действием стран НАТО по наращиванию поставок вооружений в Украину".

Также, по словам Амбразевича, особую тревогу вызывает "расползание оружия по региону и его попадание в руки негосударственных и террористических структур".

По мнению замглавы белорусского МИД, если ситуация не изменится, то придет время, "когда западное же оружие всплывет и выстрелит в руках экстремистов в западных же странах".

Ранее со стороны РФ странам блока НАТО была направлена нота, вызванная поставками вооружений Украине.

Сергей Лавров, глава МИД России, обвинил США и НАТО в прямом участии в военном конфликте на Украине.

Причем это участие, по словам Лаврова, проявляется "не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".