ChatGPT создал для предпринимателя бизнес с нуля за несколько дней

Пользователь Сети Джексон Фолл обратился к ChatGPT, чтобы чат-бот помог ему создать бизнес с нуля, приносящий хороший доход. Причем бюджет на это выделялся минимальный - всего 100 долларов.

Фолл указал, что ChatGPT может участвовать в качестве посредника в покупательских сделках и оформлении документов. Чат-бот сразу же предложил своему заказчику оригинальный бизнес-план из нескольких пунктов.

Бизнес-план включал в себя приобретение хостинга и домена всего за 15 долларов, выбор ниши бизнеса (товары для животных, эко-продукты либо гаджеты для кухни), создание нужного контента и генерацию реферальных ссылок в партнерских программах.

Также им предлагалось взаимодействие с целевой аудиторией, размещение обзоров и статей на профильных форумах и в соцсетях, оптимизация под поисковики, подбор ключевых слов и настройка SEO.

Чат-бот "попросил" Джексона Фолла, чтобы тот отчитывался о поэтапном выполнении всех пунктов плана. После этого нейросеть придумала нестандартное название для домена и проверила, будет ли он продаваться.

В итоге удалось разработать бюджетный домен вместе с хостингом всего за 36 долларов. Далее была найдена комбинация слов для генерации нужного логотипа и его доработка в программе Adobe Illustrator.

Следующим этапом было создание рекламы в известных соцсетях за 40 долларов и рассказ о своем эксперименте в Twitter. Всего через сутки появился первый инвестор, который захотел вложить в стартап свою долю в 100 долларов.

А уже на следующий вечер в новый проект Фолла инвесторы вложили почти 1380 долларов. За четыре следующих дня предприниматель получил 10 000 долларов инвестиций и 100 000 подписчиков в Twitter.

На сегодняшний день ChatGPT оценивает этот стартап в 25 000 долларов, но это все еще не окончательная цифра. В данном случае идея и хороший бизнес-план от нейросети сработали на все 100 процентов!