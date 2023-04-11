Нашли безжизненным: в 27 лет умер популярный мексиканский актер и певец Хулиан Фигероа

Хулиан Фигероа - звезда мексиканских теленовелл. О его смерти сообщили представители Национальной ассоциации исполнителей Мексики:

Сообщаем о смерти Хулиана Фигероа. Певец и актер выпустил несколько альбомов, в том числе - "Julián Figueroa y su banda". Выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям, — говорится в заявлении.

Фигероа родился и вырос в творческой семье. Отец артиста Джоан Себастьян был популярным певцом, он скончался в 2015-м году в 64 года. Его мама - актриса Марибель Гуардиа - подтвердила печальные новости. Онап призналась:

Мне грустно говорить о кончине любимого сына Хулиана Фигероа. К сожалению, он опередил нас в расставании.

По словам Гуардиа, новость о том, что сына нашли без сознания в его доме, застала ее в театре.

Они позвонили в 911. Прибывшие скорая и полиция нашли его безжизненным, без следов насилия. В медзаключении указано, что он скончался от острого инфаркта миокарда и фибрилляции желудочков, — пояснила мексиканская звезда.

Марибель попросила для семьи конфиденциальности в этот трудный час. Она отметила, что похороны пройдут в частном порядке.