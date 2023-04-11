Использование внутриканальных наушников часто приводит к образованию ушных пробок

Негативное влияние на слух оказывают два фактора. Это - плохая гигиена ушной раковины и громко прослушиваемая музыка.

Если регулярно использовать внутриканальные наушники в ушах, то может снизиться слух. При этом активно выделяется ушная сера, что приводит к образованию ушных пробок.

А если длительно использовать внутриканальные наушники, то это может привести даже к тяжелым воспалениям и травмам барабанной перепонки. Также может возникнуть значительное нарушение слуха.

Еще наблюдаются такие неприятные последствия, как головокружение и пролежни на стенках ушей. Как говорит народная мудрость - все хорошо в меру.

Поэтому долгим и частым ношением внутриушных наушников злоупотреблять не рекомендуется.