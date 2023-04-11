Сын Валерии Арсений серьезно отравился и лежит под капельницей

Арсений Шульгин рассказал в своих социальных сетях, что отравился и лежит под капельницей.

Сын известной исполнительницы Валерии и музыкального продюсера Александра Шульгина заявил, что причиной его недомогания стали морепродукты.

Молодой человек отметил, что гребешки и улитки не всегда отличаются свежестью.

Шульгин, отметив, что неконфликтный, спросил у подписчиков, нужно ли называть "общепит", где он "угостился некачественным блюдом".

Арсений рассказал, что заведение находиться на Патриарших прудах российской столицы.

Напомним, что молодой человек - младший сын экс-супругов Валерии и Шульгина.

Шульгин-младший женился на модели Лиане Волковой и воспитывает с ней дочь Селин, которой уже 2 года. Арсений - предприниматель.