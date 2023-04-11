Таможенники Индонезии не хотели пускать в страну Самбурскую и устроили актрисе допрос

Настасья Самбурская устроила себе длительные каникулы. Она уже отдохнула в Дубае, и оттуда решила рвануть на Бали. Но для этого ей пришлось преодолеть препятствие: индонезийские таможенники не хотели пускать российскую звезду в свою страну, сообщает Рrozvezd.info.

Дело в том, что у Настасьи не было обратного билета. Тем не менее, артистка все равно сумела попасть на остров. Для этого Самбурской пришлось включить все свое женское обаяние.

По словам актрисы, она путешествует без какого-то плана, потому и не стала покупать билет из Индонезии. У работников таможни туристка вызвала подозрения: они предположили, что телеведущая может остаться в их стране жить.

Чтобы их разубедить, Настасья показала пограничникам свои соцсети.

Говорю им: «Я – очень популярная у себя в стране. У меня много фолловеров, я точно не останусь у вас. Мне есть, что терять», - пояснила 36-летняя Самбурская. Он сказал: «Вы плохо говорите на английском». Я отвечаю: «Да! Потому что люблю свою страну, и в любом случае вернусь туда».

В Индонезию ее пропустили, и сейчас артистка наслаждается отдыхом.