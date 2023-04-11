Дьяченко отрицает, что работает над продолжением Чебурашки

Режиссер Александр Дьяченко заявил. что в настоящее время ни он, ни кто-либо из его команды не работает над продолжением нашумевшего фильма "Чебурашка", о чем сообщает Телеграм-канал DTF.

Интересно, что ранее появилась информация о том, что работа над второй частью фильма уже ведется. Эти сведения в интервью представителям СМИ сообщил один из исполнителей главных ролей в "Чебурашке" Сергей Гармаш. Глава съемочного процесса с этой информацией не согласился.

Напомним, что премьера проекта состоялась 1 января 2023 года. Картина побила все мыслимые рекорды, став самой кассовой за всю историю российского проката.

Режиссер Сарик Андреасян убежден, что успех фильма обусловлен его большой аудиторией. Картина рассчитана для просмотра всей семьей.