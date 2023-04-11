Одно простое средство гарантирует отличный урожай моркови

Опытные дачники добиваются хороших результатов в деле выращивания моркови благодаря севообороту. В частности, морковь требует немалого количества питательных веществ. И ее высаживают на место, куда под культуры-предшественники вносили навоз, компост либо перегной.

Какие культуры - лучшие предшественники для моркови? Это - кабачки, капуста, картофель, горох. Если почва в целом плодородная, можно сеять после лука.

Если в предыдущем сезоне органика была внесена в достаточном количестве, то грядка будет хорошо заправлена гумусными веществами. Органика будет разлагаться и на другой год, обеспечивая достаточное количество азота.

А все остальные элементы питания - калий, магний, кальций, фосфор - попадут на грядку вместе с золой. Одновременно зола нормализирует и кислотно-щелочный баланс.

Как уточняет автор канала Зеленые истории на платформе Дзен, pH почвы для идеального выращивания моркови должен быть равен 6,0-7,0. При снижении или повышении этого показателя процесс усвоения культурой полезных веществ из почвы будет нарушен.

Как правильно внести золу на грядки под морковь? Сначала надо определить уровень pH. Если она слабокислая, на 1 м2 надо 1,5 литра вещества. При нейтральном параметре pH - вносить из расчета 1 л на 1 м2. При кислом грунте - увеличить объем до 2,0 - 2,5 л.

Вносить перед перекопкой. Для этого рассыпать по всей поверхности, затем полить водой с добавлением уксусной кислоты. Это и есть нюанс, который помогает разблокировать все питательные вещества, которые находятся в золе.

На 10 л воды надо взять 2 ст. л 70%-й уксусной кислоты. Этого количества хватит для раскисления золы, рассыпанной по 5 м2, - уточняет автор рецепта.

Примерно через час грядку можно перекопать. Накрыть полиэтиленовой пленкой, оставить на 2 суток для “созревания”. За это время почва хорошо осядет, прогреется, после чего можно начинать сеять культуру.