Петренко впервые высказался о ситуации в мире сегодня

Известный российский актер Игорь Петренко засветился во многих отечественных проектах, где играет героев. Это такие фильмы, как "Звезда", "Черный кот", "СМЕРШ - 2".

В Малом же театре его роли отличаются от экранных. К примеру, в новой постановке "Собачье сердце" ему досталась роль доктора Борменталя.

По поводу актуальности произведения в наши дни высказался исполнитель роли профессора Преображенского Василий Бочкарев. Актер заявил, что пьеса по Булгакову является злободневной: "Люди совсем разуверились сейчас, безбожие расцветает".

Петренко полностью согласен с коллегой по сцене. Артист убежден, что "Собачье сердце" открывает глаза на современные проблемы, которые привели к тому, что творится в настоящее время в мире.