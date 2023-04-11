Двойной урожай малины: какие секреты делают это реальным

Как увеличить урожай малины? Автор канала Маленькая дача на платформе Дзен поделилась своими секретами. Один из них - использование мульчи вместо перекопки.

В качестве мульчи можно использовать солому, скошенную траву. Она позволит кустам дольше находиться во влажной почве.

Обрезку малины желательно проводить осенью, а весной - убрать сломанные, больные ветви и лишнюю поросль. Молодые побеги должны быть не менее 30 см, также надо отщипнуть верхнюю ростовую почку.

Такое отщипывание позволит к осени из каждой почки, расположенной у самого основания листа, вырастить плодоносящую кисть.

Мой дед с помощью летней обрезки не только увеличивал урожайность, а и продлевал урожайность и даже размер ягоды, - утверждает дачница. Он просто на всех ветках подрезал верхушки, и растение цвело с новой силой.

Автор также уточнила, что она не связывает ветки и не пригибает их к земле. И весной проводит обязательную обработку малинника от вредителей.

Малину подкармливает с помощью внесения под культуру перегноя и навоза.