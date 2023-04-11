Литвинова поделилась фото, где позирует топлес в юбке со шлейфом

55-летняя звезда экрана только прикрыла обнаженную грудь рукой. Кроме юбки на ней еще черные перчатки.

Волосы Литвиновой уложены волнами и макияж соответствует. Глаза артистки обрамлены широкими стрелками.

Данный пост селебрити не оставила без подписи, где сообщила, что ее постановка состоится во французской столице уже в мае. Свой спектакль режиссер и актриса охарактеризовала как камерный и откровенный.