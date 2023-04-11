Литвинова поделилась фото, где позирует топлес в юбке со шлейфом

11:35 2023-04-11

Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась фото, где позирует топлес в юбке со шлейфом

Режиссер и актриса Рената Литвинова, перешагнувшая 50-летний рубеж несколько лет назад, не стесняется делится своими откровенными снимками.

На этот раз знаменитость выложила в Сеть свой снимок, где позирует топлес в юбке со шлейфом.

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    55-летняя звезда экрана только прикрыла обнаженную грудь рукой. Кроме юбки на ней еще черные перчатки.

    Волосы Литвиновой уложены волнами и макияж соответствует. Глаза артистки обрамлены широкими стрелками. 

    Данный пост селебрити не оставила без подписи, где сообщила, что ее постановка состоится во французской столице уже в мае. Свой спектакль режиссер и актриса охарактеризовала как камерный и откровенный.