Николаев сделал фразу из песни Выпьем за любовь своим товарным знаком

Известный российский исполнитель и композитор Игорь Николаев решил сделать фразу из своей знаменитой композиции "Выпьем за любовь" торговой маркой, зарегистрировав ее.

С этой целью звезда отечественной сцены обратился в Роспатент. В ведомстве заявка артиста пока находится на рассмотрении.

В случае положительного ответа под этим брендом будут выпускать мясные и молочные товары, сладости, алкоголь, лимонады. Также планируется оказание различных услуг под маркой "Выпьем за любовь".

Ранее Николаев принял участие в проекте "Моя Мелодия". В рамках шоу поклонникам душевной музыки приготовили массу сюрпризов.