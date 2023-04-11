Николаев сделал фразу из песни Выпьем за любовь своим товарным знаком

Известный российский исполнитель и композитор Игорь Николаев решил сделать фразу из своей знаменитой композиции "Выпьем за любовь" торговой маркой, зарегистрировав ее.
С этой целью звезда отечественной сцены обратился в Роспатент. В ведомстве заявка артиста пока находится на рассмотрении.
В случае положительного ответа под этим брендом будут выпускать мясные и молочные товары, сладости, алкоголь, лимонады. Также планируется оказание различных услуг под маркой "Выпьем за любовь".
Ранее Николаев принял участие в проекте "Моя Мелодия". В рамках шоу поклонникам душевной музыки приготовили массу сюрпризов.