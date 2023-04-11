Филиппу Киркорову предъявили иск в 4,5 млн российских рублей за срыв выступления в Воронеже

Концерт Филиппа Киркорова должен был состояться в Воронеже еще полгода назад. Но, как напоминает Космополитен, власти города в связи с требованиями местных активистов шоу отменили.

А сейчас представители компании «Культурная служба», занимавшейся организацией концерта, подали иск в суд, требуя взыскать с певца 4 млн 556 тысяч российских рублей.

Организаторы утверждают: это - сумма задолженности по договору оказания услуг. Правда, в переданных в суд документах не указано, откуда взялась непосредственно эта сумма.

Как отмечает издание, «Культурная служба» и ранее занималась концертами Киркорова, в том числе в Воронеже.

Местные активисты потребовали запрета выступления поп-короля из-за скандальных плясок певца на кресте и заигрываниями в своих образах с сексуальными меньшинствами.

Концерт был намечен на осень 2022-го года, но - не состоялся. Однако 19 февраля 2023 года Киркоров все-таки дал концерт в этом городе.