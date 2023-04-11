Сын Сафронова Дмитрий женился без благословения отца

Живописец Никас Сафронов пожаловался, что его сын Дмитрий слишком легкомысленно относится к созданию семьи.

Наследник был женат. Отец не благословил его на этот брак, просил подумать как следует, пожить с возлюбленной под одной крышей без штампа в паспорте, чтобы понять, что за человек рядом.

Сын отца не послушал, а через 3 месяца развелся.

Неудачный опыт не стал уроком Дмитрию и он снова женился на девушке, с которой знаком был полгода.

Сафронова-старшего не было на свадьбе по причине отсутствия в Москве. По признанию знаменитости, не очень-то ему и хотелось присутствовать на торжестве, так как он никого там не знал, ни семью избранницы наследника, ни ее саму.