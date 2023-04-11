Арбенина назвала массовую отмену ее концертов в российских городах информационной войной против нее и Ночных снайперов

Рок-исполнительница и лидер группы "Ночные снайперы" высказалась об отмене выступления ее музыкального коллектива в Перми. Мероприятие должно было состояться 12 апреля.

Арбенина не забыла затронуть и перенос концерта в Казани "без дат".

Рокерша объяснилась с поклонниками по видеосвязи в социальных сетях в рамках сообщества самой артистки и "Ночных снайперов".

Рок-певица отметила, что в последнее время ее и команду захлестнула волна СМИ, основанная на клевете и "шлаке", из-за чего все концерты группы, запланированные на апрель были отменены.

По словам Арбениной, организаторы выступлений в Ульяновске, Чебоксарах, Перми, Уфе, Ижевске, Казани побоялись проводить мероприятия в своих городах.