Мадонна решила убрать весь ботокс и филлеры после того, как на Грэмми ее лицо назвали резиновым

Появилась информация о том, что прежде чем отправиться на гастроли по миру, Мадонна избавиться от ботокса и филлеров, вернув себе естественную красоту.

Как будет выглядеть после данной процедуры мировая знаменитость, никому неизвестно, но поклонники "прикинули результат", прибегнув к Фотошопу".

Пользователи предполагают, что возврат к естественной внешности спровоцирован тем, что на музыкальной премии артистка выглядела не лучшим образом, а ее лицо напоминало резиновое.

Конечно, критики по поводу Мадонна выслушала с лихвой. Видимо, певица оценила свои фото и видео с мероприятия, заметив, что окружающие в чем-то правы.