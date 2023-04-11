Премьер-министр Польши едет в США укреплять безопасность Восточной Европы

Речь идет об «укреплении союза с нашим самым сильным союзником, со страной, которая гарантирует безопасность в Европе, которая, прежде всего, гарантирует безопасность в нашей части Европы», — сказал Моравецкий перед отъездом в Соединенные Штаты во вторник.

Отметим, что усиление группировки НАТО в Восточной Европе приобрело беспрецедентный характер.

В этой связи Минобороны России намерено пересмотреть прежде всего ситуацию с комплектованием войск ПВО у рубежей Украины, в том числе в рамках военной доктрины Союзного государства, а также вдоль границы со странами НАТО.