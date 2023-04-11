Доктор медицинских наук Шестаков заявил, что Костомаров может умереть от тромбоза

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков в интервью Sport24 заявил, что опасается за жизнь фигуриста Романа Костомарова.

По его словам, спортсмена может "убить" тромбоз.

Медик убежден, что несмотря на то, что его коллегам удалось подготовить пациента к протезированию, жизни его по-прежнему угрожает опасность.

Шестаков сомневается, что тромбоз удастся победить, а это значит, что протезирование делать нельзя.

Высокая вероятность тромбоза - противопоказание к установке протезов, так как это чревато летальным исходом.