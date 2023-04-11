Тела пропавших Чака Морриса, известного как участник группы Lotus, и его сына обнаружены в озере в Арканзасе

24 дня член группы из США "Lotus" Чак Моррис и его наследник пропали без вести.

Наконец пропавшие найдены, а вернее их тела.

Несчастные перестали выходить на связь во время "путешествия" на байдарках по озеру Бивер-Лейк в штате Арканзас.

По имеющимся данным, погибших обнаружили на глубине 55 метров.

Поиски проводились при помощи специального оборудования - подводных аппаратов с дистанционным управлением.

Родные покойных и сотрудники полиции поблагодарили членов поисковой операции за проделанную работу.