Тела пропавших Чака Морриса, известного как участник группы Lotus, и его сына обнаружены в озере в Арканзасе

24 дня член группы из США "Lotus" Чак Моррис и его наследник пропали без вести.
Наконец пропавшие найдены, а вернее их тела.
Несчастные перестали выходить на связь во время "путешествия" на байдарках по озеру Бивер-Лейк в штате Арканзас.
По имеющимся данным, погибших обнаружили на глубине 55 метров.
Поиски проводились при помощи специального оборудования - подводных аппаратов с дистанционным управлением.
Родные покойных и сотрудники полиции поблагодарили членов поисковой операции за проделанную работу.