Васильев объяснил, почему не уезжает на ПМЖ за границу

Александр Васильев сообщил в интервью для Ютуб-канала "Света вокруг света", что не намерен покидать родину, даже учитывая то, что у него имеется недвижимость за границей.

Стилист отметил, что очень популярен именно в РФ, чего терять он не желает.

Во Франции у знаменитости имеется и квартира, и особняк. Эксперт моды утверждает, что может жить в любом государстве, а из России уезжать опасается из-за востребованности его у отечественных женщин.

Искусствовед заявил, что он чувствует, что российские дамы от него без ума и желают родить ему насдедников.

Также Васильев напомнил, что наряжаться больше любят его соотечественницы, а не француженки, несмотря на то, что Париж - столица моды.