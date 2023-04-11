Кардашьян досталась главная роль в продолжении сериала Американская история ужасов

Ким Кардашьян вошла в актерский состав нового сезона многосерийной картины "Американская история ужасов".

Телевизионный канал FX разместил в Сети ролик, который рассказывает о появлении в проекте Кардашьян и актрисы Эммы Робертс.

Сценарист и исполнительный продюсер 12-ой части сериала - Хэлли Фейффер.

Кардашьян не сообщала в социальных сетях о роли, которую исполнит, но пресс-секретарь создателя проекта Райана Мёрфи заявила, что играть светская львица будет одного из главных персонажей, а роль писалась специально под нее.