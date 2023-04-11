Стилист Карцев назвал Гагарину самой капризной артисткой в РФ

Эксперт моды Гоша Карцев убежден, что Полина Гагарина - самая капризная российская артистка.

В подробности сотрудничества с певицей стилист посвящать не стал, отметив лишь, что, так как она "девочка", - все сложно, с мужчинами - гораздо проще.

Интересно, что тот же Карцев позитивно отзывается о сотрудничестве с "нашими" футболистами, среди которых Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев и Анатолий Тимощук.

Возвращаясь к Гагариной, можно заметить, что, видимо, количество наград, побед в конкурсах дает ей право "капризничать".

Она стала победительницей популярного музыкального проекта "Фабрика звезд-2", а также принесла РФ второе место в международном песенном конкурсе "Евровидение-2015" с композицией "A million voices".