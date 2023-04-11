Рэпер Pharaoh на своем выступлении в российской столице бросил кроссовок в поклонницу

Исполнитель Глеб Голубин (Pharaoh) во время своего концерта в Москве зачем-то пнул кроссовок в толпу фанатов.

Обувь угодила в одну из зрительниц на выступлении. Стоявшие рядом люди вскрикнули от неожиданности.

Некрасивая ситуация вынудила артиста извиняться перед своей поклонницей.

После "разборок" 27-летний артист вернул обувь законному владельцу.

Отметим, что карьера Pharaoh находится на взлете. Совсем скоро рэп-певец представит на суд фанатов свой альбом "Philarmonia". Презентация его должна состоятся уже 15 апреля текущего года в северной столице России.

На личном фронте у музыканта также все складывается отлично. Он помолвлен с участницей "Битвы экстрасенсов" Софьей Егоровой.