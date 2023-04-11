Никита Пресняков заявил, что не является гражданином США

Солист группы "MULTIVERSE" Никита Пресняков дал интервью корреспонденту издания "Абзац", в ходе которого сообщил, что не является гражданином США.

Напомним, что в Америке Пресняков младший находится уже долгое время.

Музыкант отметил, что все чаще думает о том, как бы вернуться обратно в Россию. О критике со стороны россиян он не думает, так как привык к ней с самого детства, ведь воспитывался в среде артистов, которым в СМИ без конца перемывали кости. Журналисты "не жалели" и наследников знаменитостей.

Сведения о том, что исполнитель является гражданином США, распространились в Сети. Видимо, спровоцированы эти слухи долгим пребыванием Никиты на чужбине.