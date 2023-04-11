Бузова отправляет клип на свою композицию Верни на Каннский фестиваль

Ольга Бузова сообщила, что видеоряд к ее песне "Верни" язык не поворачивается назвать клипом.

По словам артистки, это скорее короткометражный фильм о ее судьбе.

Когда материал отсняли, знаменитость была в восторге, поняв, что "кино" достойно участвовать в фестивале.

Также звезда экрана и сцены рассказала в интервью Телеграм-каналу Super.ru о том, чего стесняется. До того как стать известной, Ольга не подозревала о том, что умеет петь.

Бузова убеждена, что это происходило по той причине, что ее "затюкали и она боялась саму себя".