На ледяной поверхности спутника Юпитера Европа ученые обнаружили трещины

В слое льда, который, вероятно, имеет многокилометровую толщину, можно увидеть структуры, интерпретируемые как трещины и разломы.

Существуют явные доказательства того, что под внешним ледяным щитом Европы находится огромный океан жидкой воды, а под ним находится твердое каменистое ядро.

Ученые предполагают, что ледяной покров в океане Европы движется независимо, т.е. может вращаться как полая сфера на поверхности воды.

У исследователей уже давно есть ответ на очевидный вопрос, как температура может быть настолько высокой внутри спутника, далекого от Солнца, в отличие от нашей Луны, что под толстым слоем льда вода может существовать в жидкой форме.

С одной стороны, на Европу действует гравитационная сила соседней планеты-гиганта Юпитера, которая создает приливные силы внутри спутника и, следовательно, трение и, в конечном итоге, тепло.

Исследователи также предполагают, что тепловая энергия вырабатывается в ядре Европы за счет распада радиоактивных веществ.

Ученые под руководством Хэмиша Хэя из Оксфордского университета представили удивительное объяснение структур льда на Европе.

Они смоделировали океанские течения в Европе на суперкомпьютерах Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.

Тепло, исходящее изнутри спутника, нагревает воду глубоко в океане. Там, как и в земном котле, наверх поднимается более теплая вода, потому что она менее плотная.

Исследователи использовали методы, которые ранее применялись для моделирования земных морей, и расширили их до крупномасштабной модели океана Европы.

Они учитывали сложные потокодинамические и температурно-зависимые эффекты, а также вращение спутника и приливные силы.

«Результатом этих симуляций является то, что течения в океане могут влиять на вращение ледяного щита», — отметил Хэй.

Сначала течения в океане Европы шли вертикально вверх, но затем они приобретали все более горизонтальную составляющую и приводили к восточно-западным и западно-восточным течениям.

Исследование показывает, что они могут быть настолько быстрыми, что могут ускорять или замедлять поверхность льда.

«Для меня это был совершенно неожиданный результат, — комментирует ситуацию соавтор исследования и исследователь NASA Роберт Паппалардо, — это было большим сюрпризом».

Исследование повышает вероятность того, что скорости и направления течений со временем меняются, вызывая действие динамических сил на лед. Таким образом, видимые трещины возникли в результате растяжения и сжатия льда.