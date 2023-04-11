Последний альбом покойного рок-испонителя Петра Мамонова Аэробус любви выйдет 14 апреля

Рок-исполнитель Петр Мамонов ушел в мир иной 15 июля 2021 года, когда ему было 70 лет.

Перед своей кончиной музыкант закончил работу над своим последним альбомом, которому дал название "Аэробус любви".

Примечательно, что последний сборник музыканта увидит свет в день рождения покойного - 14 апреля.

Здесь собраны поэтические и музыкальные сочинения, камерные номера и даже представленные под гитару кулинарные рецепты.

Оформление альбома также принадлежит Петру Мамонову.

В ближайшее время последний сборник звезды сцены будет доступен к прослушиванию на всех цифровых платформах.