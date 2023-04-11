ООН собирается уйти из Афганистана, свернув все виды помощи

«Этим запретом де-факто власти Талибана пытаются заставить Организацию Объединенных Наций сделать некрасивый выбор между тем, чтобы остаться и оказать помощь афганскому народу, и уважением норм и принципов, которым мы обязаны», — сообщается в пресс-релизе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

ООН объявила 4 апреля, что Талибан впредь запрещает своим афганским сотрудникам, до сих пор не подвергавшимся такого рода мерам, применяемым к НПО, работать с организацией по всей стране.

Глава МООНСА Роза Отунбаева рекомендовала провести обзор функционирования ООН в Афганистане, который продлится до 5 мая 2023 года, говорится в заявлении.