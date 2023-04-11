Швейцария защищает свою политику замораживания российских активов

Швейцария заморозила активы на сумму около 7,5 млрд швейцарских франков (почти 7,6 млрд евро) с момента введения санкций после начала конфликта России и Украины, что соответствует трети замороженных активов во всем Европейском Союзе, утверждает Элен Будлигер Артиеда, директор Государственного секретариата по экономике (Seco) в интервью изданию.

Она приводит в подтверждение цифру в «21,5 миллиарда евро» активов, замороженных во всем ЕС, и поэтому удивлена, что можно заподозрить Швейцарию в проявлении «халатности».

На прошлой неделе страны-члены G7 попросили Швейцарию активнее действовать по ограничениям в отношении российских олигархов.