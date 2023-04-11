Бортко назвал Козловского врагом РФ из-за того, что он выступил против СВО

Данила Козловский выступил против спецоперации в Украине, а после уехал за границу.

В настоящее время актер намерен вернуться на родину со спектаклями, в рамках которых хочет выступить на московской сцене.

Режиссер Владимир Бортко убежден, что артисту не место в России.

Глава съемочного процесса в интервью iReactor заявил, что, если бы актер извинился, то вопросов бы не возникало, а так как этого не было - значит он враг для России.

Бортко считает, что если враг не сдается, его нужно ликвидировать.

Режиссер убежден, что раз Козловскому не нравится политика государства, пусть карьеру строит за границей.