Тарантино объяснил, почему больше не намерен снимать кино

Квентин Тарантино дал интервью для испанского издания La Vanguardia, в процессе которого признался, что "Кинокритик" действительно его последняя режиссерская работа.

Именитый режиссер разъяснил, что сегодня картины в кинотеатрах показывают только 2 недели, а после все они доступны в Сети.

Тарантино сообщил также, что отснял расширенную версию картина "Омерзительная восьмерка" для онлайн-кинотеатра Netflix.

Квентин заявил, что хочет сделать шоу для ТВ, которое можно трансформировать в сериал.

Глава съемочного процесса признался, что режиссура забирает у него уйму времени, которое в настоящее время он планирует проводить со своими родными.