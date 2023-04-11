Кучера посмеялся над Назаровым в стихотворной форме в ответ на выпад артиста в свой адрес

Оскар Кучера нелестно высказывается о своем коллеге Дмитрии Назарове, покинувшем РФ и выступающем против СВО.

Назаров адресовал актеру послание в стихотворной форме, суть которого в том, что в возрасте Кучеры, не имея ума и такта, не стоит трогать достойных людей.

Оскар не мог оставить без ответа такое оскорбление, посвятив Дмитрию следующие строки: "Усы, понты и поварской колпак, - вот все, что ты после себя оставил". Кучера перенял эстафету коллеги, ответив ему в такт стихотворением.

С нетерпением ждем ответа от Назарова, который, как правило, не заставляет себя долго ждать с ответом.