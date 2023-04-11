Исследователи обнаружили место поклонения римскому богу света Митре

«По счастливой случайности» он уцелел от уничтожения, отметили археологи в своей публикации для dpa.

На известняковом рельефе высотой 1,20 метра изображена фигура Каутеса, который появляется как компаньон бога, заявил во вторник министр внутренних дел региона Майкл Эблинг отвечающий за культурное наследие, на месте раскопок в Трире.

Фигура Каутеса - факелоносца, символизирующего восходящее солнце для Трира это уже второе свидетельство существования места культа бога Митра.

Эблинг отметил, что недавно обнаруженная культовая комната была разрушена и заброшена к концу четвертого века нашей эры.