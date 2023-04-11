Австрийский Raiffeisenbank International продаст бизнес в России, пока не известно кому

Давление со стороны общественности и акционеров, которое создавалось прежде всего Украиной, а совсем недавно Европейским центральным банком, было слишком сильным.

Глава RBI Иоганн Штробль поддался давлению и раскрыл свои планы.

На общем собрании он сообщил, что прорабатываются варианты продажи или выделения российского бизнеса, который затем будет котироваться в Европе.

Райффайзенбанк Интернациональ, который обрабатывает 40 процентов международных платежных операций вынужден расстаться со своим высокодоходным бизнесом в России, но найти покупателя сложно.