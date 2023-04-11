5,6 миллиарда человек во всем мире хотя бы раз вакцинировались от коронавируса

Это больше половины всего населения мира, которое, по подсчетам ООН, в ноябре перешагнуло отметку в 8 миллиардов человек.

По данным органа здравоохранения ЕС ECDC, около 338 миллионов человек (почти 76 процентов) получили хотя бы одну инъекцию в ЕС.

К примеру, в Германии вакцинировались 63,6 миллиона человек (около 76 процентов населения).

В некоторых западных странах ЕС готовность к вакцинации была выше, как показывают данные управления здравоохранения ЕС ECDC, например, в Италии (84 процента), а в Дании (81), во Франции (79), в Австрии (75).

В Восточной Европе показатели ниже: в Польше 60 %, Чехии (65) или Венгрии (63).