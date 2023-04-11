Месси пригласил своего фаната в гости, после того, как тот простоял 10 часов у его дома

Болельщик Лионеля Месси Хуан Полкан не стал скрывать, как узнал адрес футболиста.

Информацию ему сообщил парикмахер, обслуживающий спортсмена на дому.

Фанат отыскал дом и стоял там с 09:00 на протяжении 10 часов. Охранник пытался его выпроводить, угрожая полицией, но это ему не удалось.

Супруга Месси Антонелла Рокуццо пожалела мужчину, впустив в дом.

Счастливый поклонник рассказал, что первым увидел Месси в тапочках, который произнес "Привет". Футболист сфотографировался со своим обожателем, они обнялись. Лионель дал автограф своему фанату.

Полкан рассказал спортсмену о своей любви к нему.

После Хуан сделал тату на основе автографа своего кумира.