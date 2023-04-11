Полынь против колорадского жука: как с ее помощью избавиться от вредителя

В горькой полыни содержатся эфирные масла и горечи, отпугивающие колорадского жука запахом и вкусом. При этом есть не один способ использования полыни для защиты картошки от вредителя.

Растение можно просто высадить возле грядок с клубнями либо между рядами. Тем самым будет создан ароматный барьер для колорадского жука. Это, к слову, также улучшит почву.

Второй вариант - собрать свежие либо сухие листья и цветки полыни, посыпать ими картофельные кусты - такая мера поможет отпугнуть и самого вредителя, и его личинок.

Третий вариант - настой либо отвар из полыни. Для его приготовления 1 кг свежей либо 200 г сухой полыни залить 10 л воды, настаивать 2-3 дня (или кипятить их 15-20 минут). После этого процедить, добавить 40 г мыла - для лучшего смачивания листьев.

Горькая полынь - отличное экосредство против жука. Но в одиночку победить вредителя ему не по силам, потому в дополнение желательно применить и другие средства.