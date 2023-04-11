Размораживайте рыбу правильно: это влияет на вкус

В холодильнике

Можно разморозить рыбу в холодильнике на нижней полке при температуре +5°С. Это хороший способ для сохранения качества продукта, но минус в том, что на размораживание потребуется много времени – не менее 6 часов.

При комнатной температуре

При комнатной температуре рыба разморозится гораздо быстрее, но продукт в итоге будет менее полезный, так как уйдет много жидкости, а вместе с ней и питательные вещества. К тому же после приготовления она будет более сухой.

В воде

Для разморозки рыбы нужно брать воду комнатной температуры, добавив в нее соль. При таком способе рыба оттает уже через 3-4 часа. Продукт не потеряет влагу и сохранит максимальное количество полезных веществ.

В микроволновке

В микроволновке рыбу можно разморозить в течение 10-30 минут (в зависимости от размеров). Для того, чтобы она оттаивала равномерно, необходимо включить соответствующий режим и время от времени переворачивать тушки. Нужно учесть, что при таком способе разморозки у рыбы может появиться своеобразный вкус.

В духовке

Разморозить рыбу в духовке достаточно просто. При этом продукт не потеряет качество и вкус. Тушки выкладывают на противень и ставят в духовку при температуре 30°C.