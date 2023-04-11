Представители животного мира тоже имеют проблемы с законом: среди нарушителей есть голуби, ослы и долгоносики

Подсудимые долгоносики

В 1500-х годах во Франции состоялся судебный процесс в отношении долгоносиков. Эти прожорливые маленькие жучки в 1587 году уничтожали огромную часть виноградников в районе французского города Сен-Жюльена. По этому поводу в городе состоялся суд над насекомыми-вредителями. О том, чем закончилось судебное разбирательство, история умалчивает.

Осел-нарушитель

В 2008 году в Мексике полицейские арестовали осла за то, что он покусал одного человека и нанес удар другому. Агрессивного осла заключили под стражу, где он находился в течение трех дней, пока его хозяин не выплатил материальную компенсацию пострадавшим.

Голубь-шпион

В Индии в 2015 году полицейские задержали подозрительного голубя, который был поймон недалеко от границы с Пакистаном. На теле голубя была обнаружена непонятная надпись на языке урду. Это стало причиной заключения птицы под стражу. Полиция заподозрила, что голубь является шпионским посланником.