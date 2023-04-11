Дачник-эксперт рассказал, как выбрать идеальный грунт для рассады

Выбирайте тот грунт, который специально предназначен для выращивания вашего растения (для цветов, для хвойных, для томатов). Или берите универсальный грунт, который подойдет для всего.

Рыхлость грунта обеспечивает хорошую проходимость воздуха и влаги к корням, поэтому выбирайте воздушную легкую землю. Можно улучшить воздухопроницаемость, добавив вермикулит или перлит.

Почва должна быть питательной, но тут важно соблюсти баланс. Переизбыток питательных элементов так же плох, как и недостаток.

Что такое "Биоресурс"

Гумат калия "Биоресурс" считается универсальным удобрением, изготовленным из низинного торфа и гуминовых кислот. Препаратом увлажняют почву перед посевом.

Для этого готовим раствор: на литр воды добавляют 1-2 мл. Удобрение способствует ускоренному росту, растение лучше усваивает влагу и питательные элементы.

"Биоресурс" также помогает повышать урожайность.

Препарат можно также использовать для стимуляции семенного материала. Его нужно замочить в "Биоресурсе", приготовив такой раствор: на литр воды понадобится около 20 мл.

Пропитываем ткань или ватные диски жидкостью, кладем сверху семена, покрываем пленкой, оставляем на 12 часов. Высеваем в грунт, получаем крепкую рассаду.