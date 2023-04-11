Привлекайте в сад птиц: они помогут вам бороться с вредителями

Чаще всего в наших садах обитают: обыкновенные лазоревки, чёрные дрозды, синицы, зяблики, зеленушки обыкновенные, дятлы, зарянки.

Птицы селятся на деревьях, высиживают птенцов, выкармливая их насекомыми-вредителями.

Когда в саду много пернатых, то ни слизни, ни майские жуки, ни гусеницы точно не уничтожат ваш урожай.

Для привлечения птиц на деревьях развешивают скворечники.

Пернатые любят селиться, устраивая свои гнезда, в зарослях кустов, в защищенных от шума и ветра местах.

Часто птицы вьют гнезда среди веток винограда, лимонника, жимолости, плетистых роз.

Если вы хотите, чтобы в вашем саду обитали птицы, устройте для них кормушки и поилки.

Да, пернатые – большие любители сладких ягод, но урожай смородины и черники легко защитить, набросив специальную сетку от птиц, которую можно купить в любом садовом магазине.

А на вишневых деревьях в период созревания урожая развесьте блестящие новогодние украшения – мишуру, дождик и игрушки.

Птицы будут облетать такие деревья стороной.