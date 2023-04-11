Младшие врачи Великобритании начинают 4-дневную забастовку, требуя повышения зарплаты

Забастовка младших врачей, которые составляют основу больничной и клинической помощи в Национальной службе здравоохранения, продлится до 7 утра субботы.



У крупных больниц образовались пикеты, а сотни врачей прошли маршем мимо резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, к парламенту, скандируя "Мы уезжаем в Австралию", ссылаясь на более высокие зарплаты врачей за рубежом.



Младшие врачи - те, кто находится на первых годах своей карьеры - составляют почти половину всех врачей NHS. По словам руководителей службы здравоохранения, во время забастовки будет отменено до 350 000 запланированных операций и приемов. Старших врачей и других медиков пришлось привлечь к работе в службах скорой помощи, реанимации и родовспоможения.



Стивен Повис, медицинский директор NHS England, сказал, что забастовка "будет самым разрушительным периодом забастовочных действий, который мы видели этой зимой, и, возможно, самым разрушительным периодом действий в истории NHS".



Британская медицинская ассоциация, профсоюз врачей, добивается повышения зарплаты на 35%, чтобы компенсировать, по ее словам, многолетнее повышение зарплаты ниже уровня инфляции. По данным профсоюза, только что получившие квалификацию медики зарабатывают всего 14,09 фунтов (17 долларов) в час - минимальная заработная плата в Великобритании составляет чуть более 10 фунтов в час - хотя зарплата быстро растет после первого года работы.