2 ребенка погибли в результате пожара электро велосипеда в Нью-Йорке

Начальник управления FDNY Джон Ходженс сказал, что его пожарным потребовалось всего три минуты, чтобы прибыть к дому в Астории, Квинс.

Однако, учитывая быстро развивающийся характер пожаров, связанных с электронными велосипедами, и тот факт, что велосипед заряжался возле парадного входа в многоквартирный дом, у пострадавших "не было шанса выбраться из здания", учитывая сильный огонь, который быстро перекинулся по лестнице в квартиру на втором этаже.



"Поэтому мы приехали очень быстро. И если бы это не был пожар на велосипеде, скорее всего, нам удалось бы потушить пожар без происшествий. Но то, как происходят эти пожары, похоже на огненный взрыв", - сказал он журналистам возле сгоревшего дома. "Это постоянная проблема. Мы просим всех быть очень осторожными и помнить об опасности этих устройств".



После пожара в понедельник в этом году в Нью-Йорке произошло уже пять смертей, связанных с пожарами, где, по словам официальных лиц, причиной возгорания стал электронный велосипед. На данный момент в этом году произошло 59 пожаров, связанных с электронными велосипедами. В прошлом году было шесть смертельных случаев, связанных с электровелосипедами.