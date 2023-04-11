Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало двух мужчин, убитых в деревне Дейр аль-Хатаб на Западном берегу, как Сауд Абдулла Сауд и Мохаммед Абу Дира, не назвав их возраст.
Израильские военные заявили, что мужчины обстреляли израильский аванпост возле поселения Элон Морех, к югу от палестинского города Наблус. Израильские солдаты, находившиеся в патруле, открыли огонь, убив двух предполагаемых стрелков.
Палестинские СМИ сообщили, что третий стрелок находился в машине во время перестрелки и скрылся с места происшествия. Израильские силы безопасности заявили, что ищут других предполагаемых нападавших и нашли на месте происшествия пару винтовок М-16 и пистолет.
Местная вооруженная группа лагеря беженцев Балата, оплота боевиков недалеко от Наблуса, опознала этих двух мужчин как боевиков, поделившись фотографиями, на которых они изображены с винтовками М-16 в лагере. По словам представителей группы, Сауд ранее провел 15 лет в израильской тюрьме.
"Мы сражались как солдаты и обещаем, что всегда будем солдатами", - сказал Сауд в видеоролике после освобождения из тюрьмы весной прошлого года.
Израильская армия убила 2 палестинских боевиков на Западном берегу реки Иордан
Израильские военные застрелили двух палестинцев, которые предположительно открыли огонь по войскам из машины на севере Западного берега во вторник, сообщили власти.
Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало двух мужчин, убитых в деревне Дейр аль-Хатаб на Западном берегу, как Сауд Абдулла Сауд и Мохаммед Абу Дира, не назвав их возраст.
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22:35
Наталья Замечалова
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