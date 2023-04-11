Израильская армия убила 2 палестинских боевиков на Западном берегу реки Иордан

Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало двух мужчин, убитых в деревне Дейр аль-Хатаб на Западном берегу, как Сауд Абдулла Сауд и Мохаммед Абу Дира, не назвав их возраст.



Израильские военные заявили, что мужчины обстреляли израильский аванпост возле поселения Элон Морех, к югу от палестинского города Наблус. Израильские солдаты, находившиеся в патруле, открыли огонь, убив двух предполагаемых стрелков.



Палестинские СМИ сообщили, что третий стрелок находился в машине во время перестрелки и скрылся с места происшествия. Израильские силы безопасности заявили, что ищут других предполагаемых нападавших и нашли на месте происшествия пару винтовок М-16 и пистолет.



Местная вооруженная группа лагеря беженцев Балата, оплота боевиков недалеко от Наблуса, опознала этих двух мужчин как боевиков, поделившись фотографиями, на которых они изображены с винтовками М-16 в лагере. По словам представителей группы, Сауд ранее провел 15 лет в израильской тюрьме.



"Мы сражались как солдаты и обещаем, что всегда будем солдатами", - сказал Сауд в видеоролике после освобождения из тюрьмы весной прошлого года.