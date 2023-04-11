Извержение вулкана на российской Камчатке извергает огромные облака пепла

Облако пепла от извержения Шивелуча, одного из самых активных вулканов Камчатки, распространилось на 500 километров (более 300 миль) на северо-запад и окутало несколько деревень серой вулканической пылью.



Власти закрыли небо над этим районом для полетов самолетов. Местные власти рекомендовали жителям оставаться дома и закрыли школы в нескольких пострадавших населенных пунктах. В двух деревнях на несколько часов было прекращено электроснабжение, пока аварийные бригады не восстановили его.



По данным регионального отделения Геофизической службы Российской академии наук, пепел выпал на территории площадью 108 000 квадратных километров (41 699 квадратных миль). Ученые назвали выпавшие осадки крупнейшими за последние почти 60 лет.



Поселок Ключи, расположенный примерно в 50 километрах (около 30 миль) от вулкана, был покрыт 8-сантиметровым (3-дюймовым) слоем пыли. Жители выложили видео, на котором видно, как облако пепла погружает район в темноту.