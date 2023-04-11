Южная Корея проведет первый запуск спутника коммерческого класса

Официальные лица Южной Кореи заявляют, что их отечественная ракета-носитель "Нури" не имеет военных целей. Но некоторые эксперты говорят, что разработка таких ракет в конечном итоге поможет стране приобрести технологии, необходимые для создания более мощных ракет и запуска разведывательных спутников на фоне вражды с соперничающей Северной Кореей.



В июне прошлого года Южная Корея осуществила первый запуск спутника с помощью ракеты "Нури".

В том запуске участвовал спутник, который южнокорейские чиновники назвали "проверкой работоспособности", в основном предназначенный для изучения возможностей ракеты, в то время как в следующем месяце планируется впервые вывести на орбиту спутник коммерческого класса.



Министерство науки сообщило, что ракета стартует с космодрома на одном из южных островов страны 24 мая. В заявлении министерства говорится, что оно установило резервную дату запуска с 25 по 31 мая на случай возможных изменений графика из-за погоды.



Ракета будет нести один основной спутник под названием "Малый спутник нового поколения 2" и еще семь небольших спутников в форме куба. Задача основного спутника - проверка технологии радиолокации изображений и наблюдение за космическим излучением на околоземной орбите, говорится в заявлении.