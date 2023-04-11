США и Филиппины проводят крупнейшие военные учения вблизи спорных вод

Ежегодные учения давних союзников по договору под названием Balikatan - на тагальском языке означает "плечом к плечу" - продлятся до 28 апреля, в них примут участие более 17 600 военнослужащих.

Это будет последняя демонстрация американской огневой мощи в Азии, поскольку администрация Байдена укрепляет дугу альянсов, чтобы лучше противостоять Китаю, в том числе в возможной конфронтации из-за Тайваня, островной демократии, на которую Пекин претендует как на свою собственную.



Это перекликается с усилиями Филиппин при президенте Фердинанде Маркосе-младшем по защите своих территориальных интересов в Южно-Китайском море, на которое Китай претендует практически полностью, путем активизации совместных военных учений с США и разрешения ротационным партиям американских войск находиться в дополнительных филиппинских военных лагерях в соответствии с оборонным пактом 2014 года.



"Отношения, которые у нас есть, которые мы строим на этих учениях, позволят нам быстрее реагировать на конфликты, кризисы, гуманитарную помощь и помощь при стихийных бедствиях", - сказал генерал-майор морской пехоты США Эрик Остин.



Около 12 200 американских военнослужащих, 5400 филиппинских военнослужащих и 111 австралийских коллег принимают участие в учениях, которые являются самыми крупными с тех пор, как три десятилетия назад начался "Баликатан".

В ходе учений будут продемонстрированы американские военные корабли, истребители, а также ракеты Patriot, ракетные установки HIMARS и противотанковые Javelins, по словам американских и филиппинских военных чиновников.