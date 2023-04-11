В ходе шестимесячной операции члены банды были арестованы по целому ряду уголовных преступлений, включая убийство, непредумышленное убийство в результате расследования дела о передозировке фентанила, угон автомобиля, владение огнестрельным оружием и торговлю людьми.
Следователи впервые обнаружили в мае 2022 года, что Чейз Робсон, человек, обвиняемый в убийстве Девонта Джексона, является членом банды, известной как IGD.
Эта банда является свободным подразделением национальной банды "Ученики гангстеров", которая действует в Чикаго. Местное отделение банды действует в Вестсайде в районе 103-й улицы и Калифорния-авеню.
Следователи изъяли 11,80 грамма метамфетамина 22,90 грамма фентанила 16,40 грамма кокаина 3,90 грамма героина и два-три грамма марихуаны.
Правоохранительные органы изъяли в общей сложности 18 единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты, винтовки и компоненты огнестрельного оружия, такие как глушители, лазеры и пистолеты,
19 членов банды Джексонвилла арестованы по обвинению в убийстве и хранении оружия
Во вторник шериф Джексонвилла Ти Кей Уотерс, прокурор штата Мелисса Нельсон и ATF объявили об аресте 19 задокументированных членов банды в рамках операции "Crown Down".
В ходе шестимесячной операции члены банды были арестованы по целому ряду уголовных преступлений, включая убийство, непредумышленное убийство в результате расследования дела о передозировке фентанила, угон автомобиля, владение огнестрельным оружием и торговлю людьми.
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22:35
Наталья Замечалова
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