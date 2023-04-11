19 членов банды Джексонвилла арестованы по обвинению в убийстве и хранении оружия

В ходе шестимесячной операции члены банды были арестованы по целому ряду уголовных преступлений, включая убийство, непредумышленное убийство в результате расследования дела о передозировке фентанила, угон автомобиля, владение огнестрельным оружием и торговлю людьми.



Следователи впервые обнаружили в мае 2022 года, что Чейз Робсон, человек, обвиняемый в убийстве Девонта Джексона, является членом банды, известной как IGD.



Эта банда является свободным подразделением национальной банды "Ученики гангстеров", которая действует в Чикаго. Местное отделение банды действует в Вестсайде в районе 103-й улицы и Калифорния-авеню.



Следователи изъяли 11,80 грамма метамфетамина 22,90 грамма фентанила 16,40 грамма кокаина 3,90 грамма героина и два-три грамма марихуаны.



Правоохранительные органы изъяли в общей сложности 18 единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты, винтовки и компоненты огнестрельного оружия, такие как глушители, лазеры и пистолеты,