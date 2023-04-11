Колумбии необходимо более 65 миллиардов долларов для возмещения ущерба жертвам вооруженного конфликта

"Мы должны ломать голову над тем, как нам добиться более 301 миллиарда евро для борьбы с неравенством, и это потребует целых интеллектуальных усилий, участия, размышлений о том, как мы это сделаем, потому что нам это необходимо", - сказала Тобон в утреннем интервью правительственной радиостанции Colombia Hoy Radio.



Директор Отдела по делам жертв осознает, что за четыре года правления Густаво Петро этого достичь не удастся, но она отметила, что ее цель - "внести решительный вклад, расчистить путь, заложить фундамент".



"Потребуется более 60 лет, чтобы преодолеть глубокое неравенство, чтобы всесторонне восстановить жертвы", - сказала Тобон во время мероприятия, посвященного неделе памяти жертв, в котором она подтвердила, что "без сомнения, за эти четыре года мы поможем внести вклад в эту отсрочку, но суровая правда заключается в том, что пока не будет сложено оружие, число жертв на территориях, затронутых конфликтом, не уменьшится".

В настоящее время, согласно реестру этой организации, в качестве жертв зарегистрировано 9 446 572 человека, из которых почти 7,5 миллионов получают помощь.